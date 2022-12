Alemanha espera reactivar Fundo Amazónia após a posse de Lula no Brasil

O Governo alemão confirmou a intenção de desbloquear o Fundo Amazónia, no qual também participa a Noruega, uma medida que poderá ser acelerada nas reuniões bilaterais que ocorrerão durante a posse de Luiz Inácio Lula Da Silva como Presidente do Brasil.

Fontes do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha noticiaram hoje a viagem ao Brasil de seu ministro, Steffi Lemke, que fará parte da delegação liderada pelo presidente alemão Frank Walter Steinmeier, para assistir à cerimónia de posse de Lula da Silva que ocorrerá em 01 de Janeiro, em Brasília, capital do país sul-americano.

O Governo alemão liderado pelo chanceler Olaf Scholz já havia avançado em Novembro passado sua intenção de desbloquear esse fundo após a posse do novo Presidente brasileiro.

Durante a visita de Lemke, espera-se que se concretizem os contactos e procedimentos necessários à reactivação do fundo Amazónia, bloqueado em 2019 por causada política ambiental adoptada pelo Presidente brasileiro cessante, Jair Bolsonaro.

A Noruega o principal contribuinte deste mundo, já que desde 2008 contribuiu com 1,2 mil milhões de dólares enquanto a Alemanha enviou 500 milhões de dólares.

A actividade desse fundo foi paralisada há três anos como resultado do processo de desflorestamento precipitado durante a Presidência de Bolsonaro e por decisão tanto de Oslo quanto de Berlim.

Assim, 35 milhões de dólares, previamente aprovados, foram congelados pelo lado alemão, bem como a celebração de uma série de contratos de cooperação.

Após a vitória eleitoral de Lula da Silva, tanto a Noruega quanto a Alemanha anunciaram a intenção de reactivar o Fundo Amazónia.