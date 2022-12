​Morreu Bento XVI, o primeiro Papa a abdicar em 600 anos

O Vaticano anunciou este sábado a morte do Papa Bento XVI, aos 95 anos. O Papa emérito faleceu no Mater Ecclesiae, onde vivia desde que abdicou do cargo há quase dez anos. Há vários dias que o seu estado de saúde era considerado grave e irreversível, devido a um problema renal.

No início de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI, então com 85 anos, surpreendeu os cardeais, os fiéis e o mundo ao anunciar que, devido à sua idade avançada e saúde frágil, abdicava do cargo. Ao contrário do seu antecessor, João Paulo II, que partilhou com o público a agonia da doença até ao fim, Joseph Aloisius Ratzinger, o Papa alemão, não quis seguir o mesmo caminho. Após vários anos de recato, com poucas aparições públicas.

"Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idóneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor quer do corpo quer do espírito; vigor este, que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro", disse, aos cardeais, em latim, numa reunião que aconteceu no Vaticano. O áudio foi, depois, disponibilizado pela Rádio do Vaticano e o seu conteúdo traduzido e veiculado pelos meios de comunicação internacionais.

Bento XVI foi Papa entre 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, data em que abdicou oficialmente. Não foi, porém, o primeiro a fazê-lo na história da Igreja Católica. Antes da sua, a última renúncia tinha acontecido em 1415, no contexto do Grande Cisma do Ocidente, quando o Papa Gregório XII anunciou a saída para encerrar uma disputa com um candidato rival à Santa Sé. O primeiro a abdicar, neste caso obrigado, foi Ponciano, que ficou no cargo de 230 a 235.