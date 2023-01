Descobertos 28 corpos no Burkina Faso

Vinte e oito corpos foram descobertos em Nouna, no noroeste do Burkina Faso, anunciou o Governo do país na segunda-feira à noite, quando uma organização da sociedade civil também denunciou abusos cometidos por uma milícia ligada ao Exército.

"O Governo foi informado de uma tragédia ocorrida em Nouna, capital da província de Kossi, na noite de 30 para 31 de Dezembro", disse num comunicado do porta-voz do Governo, Jean Emmanuel Ouedraogo. As primeiras informações indicaram que há "28 pessoas mortas", de acordo com o porta-voz. O comunicado acrescentou que uma investigação "foi imediatamente aberta (...) para esclarecer as circunstâncias da tragédia e apurar todos as responsabilidades". O Governo irá aguardar pelo resultado da investigação e "apela à calma de toda a população", afirmando "que todas as medidas foram tomadas para esclarecer" este episódio de "violência inaceitável". Em comunicado, o procurador do Tribunal Superior de Nouna, Armel Sama, especificou "que a maioria das vítimas, todas do sexo masculino, foi morta a tiro". Antes da publicação destes comunicados oficiais, a organização não-governamental (ONG) Colectivo contra a Impunidade e a Estigmatização das Comunidades (CISC) denunciou "abusos" cometidos contra a população civil pelos Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP, milícia ligada ao Exército) naquela região. "Civis armados que afirmavam ser [dos VDP] realizaram saques organizados e abusos direccionados contra a população civil (...)", referiu a ONG.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.