Senegal proíbe transporte público à noite após acidente que fez 40 mortos

O Governo do Senegal proibiu a circulação de transportes públicos de passageiros à noite, depois de pelo menos 40 pessoas terem morrido e quase 80 terem ficado feridas numa colisão entre dois autocarros.

"Exorto o Ministério do Interior e o Ministério dos Transportes a emitir, no prazo de 72 horas, um decreto interministerial que proíba o acesso de veículos de transporte público de passageiros às vias interurbanas entre as 23h00 locais e as 5h00", disse o primeiro-ministro senegalês, Amadou Ba, em declarações divulgadas hoje pela imprensa local.

Este anúncio surge a par de outras cerca de 20 medidas, depois de um conselho interministerial de segurança rodoviária se ter reunido esta segunda-feira durante cinco horas para fazer um "diagnóstico intransigente" da situação nas estradas do país.

"Seremos intransigentes com aqueles que infringirem as regras emanadas para garantir a integridade física dos nossos concidadãos (...) Isto deve ser remediado", afirmou o primeiro-ministro no final do encontro, segundo a Agência Senegalesa de Imprensa (APS).

"Digo isso com absoluta determinação, as acções seguirão e não devem ser adiadas ou comprometidas", acrescentou.

As outras medidas anunciadas incluem a limitação da duração da operação a 10 anos para veículos de passageiros e 15 para mercadorias, um projecto para proibir a importação de pneus usados, ?e a velocidade máxima dos veículos que transportam passageiros e mercadorias deve ser de 90 quilómetros por hora.

No domingo, pelo menos 40 pessoas morreram e 78 ficaram feridas pelo choque de dois autocarros perto da cidade de Sikilo, na região de Kaffrine, a mais de 200 quilómetros a sudeste da capital, Dakar.

De acordo com informação do Ministério Público da República, a investigação preliminar da Polícia Judiciária indicou que, após o estouro de um pneu, um dos autocarros saiu da sua trajectória e colidiu frontalmente com o outro que vinha no sentido contrário.

Após o grave acidente, o Presidente senegalês, Macky Sall, decretou "luto nacional de três dias" a partir desta segunda-feira.