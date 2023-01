Atentado suicida mata cerca de 20 pessoas no centro de Cabul

Um homem-bomba fez-se explodir hoje perto da entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão, em Cabul, matando cerca de 20 pessoas.

"Eu vi cerca de 20 a 25 vítimas. Não sei quantos estavam mortos ou feridos. Eu estava à espera no carro, quando vi um homem com uma arma Kalashnikov no ombro e a transportar uma bolsa. Ele passou pelo meu carro e depois de alguns segundos houve um grande estrondo. Eu vi esse homem explodir", disse uma testemunha.

Imagens da cena após o ataque mostram vários corpos caídos na estrada.

O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, confirmou a explosão, dizendo que "infelizmente provocou vítimas".

As autoridades talibãs no Afeganistão garantem ter melhorado a segurança no país, desde o seu regresso ao poder, em Agosto de 2021, mas vários ataques bombistas foram realizados nos últimos meses, geralmente reivindicados pelo braço local do grupo Estado Islâmico (EI).

Em 12 de Dezembro, um hotel em Cabul, popular entre os empresários chineses, foi atacado por homens armados, alguns dos quais foram mortos. Cinco cidadãos chineses ficaram feridos no ataque, reivindicado pelo EI.