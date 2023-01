Pelo menos 20 mortos no Senegal em novo acidente entre autocarro e camião

Pelo menos 20 pessoas morreram hoje em resultado da colisão entre um autocarro e um camião junto à cidade de Louga, no nordeste do Senegal, oito dias depois de outro acidente de trânsito ter provocado 40 mortes.

O acidente de hoje provocou ainda 24 feridos, dos quais 19 em estado grave, segundo o porta-voz do Governo senegalês, Abdou Karim Fofana, citado pela agência de notícias senegalesa APS.

O Presidente senegalês, Macky Sall, manifestou as suas condolências pelas vítimas através da rede social Twitter e apelou ao "reforço das medidas de segurança rodoviária", dossiê em que o Governo está a trabalhar.

Em média, 700 pessoas morrem em acidentes rodoviários no Senegal todos os anos.

Na passada terça-feira, o Governo senegalês proibiu a circulação de transportes públicos de passageiros à noite, entre as 23h00 e as 05h00, e decretou ainda um conjunto de duas dezenas de medidas, depois de pelo menos 40 pessoas terem morrido e quase 80 terem ficado feridas numa colisão entre dois autocarros.

As outras medidas anunciadas incluíram a limitação de 10 anos para a operação de veículos de passageiros e de 15 para veículos de transporte de mercadorias, e imposição da velocidade máxima de 90 quilómetros por hora a veículos de transporte de passageiros e mercadorias.

No dia 08, pelo menos 40 pessoas morreram e 78 ficaram feridas no choque de dois autocarros perto da cidade de Sikilo, na região de Kaffrine, a mais de 200 quilómetros a sudeste da capital, Dakar.

De acordo com informação do Ministério Público da República, a investigação preliminar da Polícia Judiciária indicou que, após o estouro de um pneu, um dos autocarros saiu da sua trajectória e colidiu frontalmente com o outro que seguia no sentido contrário.