​Banco Africano de Desenvolvimento e FIDA reúnem esforços para duplicar a produção dos agricultores africanos

O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) estão a juntar-se na "Missão 1 para 200" para ajudar 40 milhões de agricultores africanos através de uma nova iniciativa que irá duplicar a produtividade e produzir 100 milhões de toneladas de alimentos para 200 milhões de pessoas.

Ambas as organizações concordaram em lançar a iniciativa, denominada Missão 1 para 200, durante a Cimeira Africana da Alimentação em Dakar, que decorre esta semana. O seu objectivo é aumentar o financiamento para os sectores agrícola e alimentar.

A Missão 1 para 200 irá reforçar a resiliência, ajudando os sistemas alimentares e os agricultores a adaptarem-se às alterações climáticas e a reduzir o impacto ambiental e as emissões da agricultura. Além disso a iniciativa irá duplicar a produtividade agrícola através da utilização de tecnologia e aconselhamento de ponta e inteligentes do ponto de vista climático, trabalhando também no sentido de trazer maior investimento a regiões frágeis que são desproporcionadamente afectadas pelas alterações climáticas e muitas vezes consideradas "demasiado arriscadas".

Para atingir estes objectivos, a Missão 1 para 200 irá alavancar o sector privado, desarmar e desbloquear mais investimento privado para promover uma produção melhorada e adaptada ao clima, bem como uma adição de valor.

A iniciativa trabalhará também para construir o ambiente favorável e político para os sistemas alimentares e fornecer modelos de entrega que analisem as estruturas da cadeia de abastecimento para a prestação de serviços que melhorem a produtividade e a rentabilidade dos pequenos agricultores.

O presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, e o presidente do IFAD, Alvaro Lario, assinaram uma carta de intenções cimentando a sua parceria à margem da Cimeira Alimentar Africana sobre "Soberania e Resiliência Alimentar".

A cimeira, que começou na quarta-feira e termina hoje, é co-organizada pelo Governo do Senegal e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Reunindo chefes de Estado africanos, ministros da agricultura, ministros das finanças, governadores dos bancos centrais, operadores do sector privado, organizações de agricultores e parceiros de desenvolvimento, a cimeira está a mobilizar vontade política de alto nível e recursos financeiros para os pactos de distribuição de alimentos e agricultura.

O Presidente Adesina afirmou desde o início que a cimeira tinha visto um forte empenho em abordar a necessidade de financiamento adicional no sector agrícola dos países africanos. Adesina disse que a Missão 1 para 200 proporcionaria um forte mecanismo de apoio e financiamento aos governos africanos.

"Esta iniciativa pioneira irá fomentar empreendimentos agrícolas inovadores para impulsionar a produção alimentar, aumentar a eficiência num quadro de dinâmica de mercado reforçada e sistemas alimentares sustentáveis, estimular mudanças políticas, e explorar oportunidades de co-financiamento através da colaboração com outros parceiros de desenvolvimento, recorrendo à perícia de ambas as instituições", disse Adesina.

O presidente do IFAD, Alvaro Lario, disse que apenas os investimentos na agricultura que apoiassem os pequenos agricultores tirariam a África de uma "preocupante espiral descendente de crise após crise".

"Os investimentos estratégicos aumentarão a produtividade agrícola, construirão a soberania alimentar e abrirão o caminho para uma distribuição e acesso mais equitativo aos alimentos, trazendo oportunidades para todos", disse Lario.

Ao alavancar os investimentos tanto do FIDA como do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, a Missão 1 para 200 irá mobilizar financiamento adicional de fontes doadoras inovadoras e não tradicionais, bem como de investidores do sector privado. A iniciativa irá aproveitar a dinâmica em torno da adaptação e mitigação do clima para abordar fundos verdes e fundos climáticos como uma solução de apoio a longo prazo.

A Missão 1 para 200 congratula-se com a participação e contribuição de outros parceiros de desenvolvimento.