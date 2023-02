Sobe para 13 número de mortos em incêndios florestais no Chile

Pelo menos 13 pessoas morreram na sexta-feira em mais de 200 incêndios florestais no centro do Chile, disseram as autoridades, que declararam estado de calamidade em várias regiões do país.O balanço anterior dava conta de sete vitímas mortais.

"Lamentamos um total de 13 mortos", indicou o director adjunto do Serviço de Prevenção e Resposta a Catástrofes chileno, Mauricio Tapia. As autoridades chilenas disseram que 22 pessoas ficaram feridas, das quais oito em estado grave, acrescentando que 204 fogos activos devastaram já mais de 40 mil hectares e destruíram completamente 97 casas. Mais de 2.300 bombeiros estão a ser mobilizados para combater os fogos, acrescentaram. Estes incêndios estão a ocorrer durante uma onda de calor extrema com temperaturas a rondar os 40ºC (graus Celsius). O Presidente chileno, Gabriel Boric, suspendeu as férias e vai deslocar-se à cidade de Concepción, na região de Biobío, e depois à região de Nuble, de acordo com uma mensagem divulgada na página de Boric, na rede social Twitter. A procuradoria chilena anunciou a detenção de duas pessoas ligadas aos incêndios nas regiões de Biobío e de La Araucanía, a 700 quilómetros a sul da capital, Santiago.

