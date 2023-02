Dez mortos em deslizamento de terra em mina de ouro no Burkina Faso

Pelo menos dez pessoas morreram em consequência de um deslizamento de terra durante a noite de terça para quarta-feira numa mina de ouro artesanal localizada no oeste de Burkina Faso, disse hoje fonte da associação de garimpeiros da região.

"Na noite de 07 para 08 de Fevereiro, os mineiros ficaram encurralados em galerias em Dohoun", localidade próxima da cidade garimpeira de Houndé, segundo Abasse Derra, funcionário da associação.

Segundo Abasse Derra, "o saldo até agora é de dez mortos, cujos corpos foram retirados dos escombros" e "alguns feridos que receberam assistência".

As vítimas mortais são nove jovens da aldeia de Dohoun e um da aldeia vizinha de Bouéré, disse outro membro da associação, Moussa Ouédraogo.

"Neste momento, não se sabe quantas pessoas estavam nas galerias, pelo que prosseguem os trabalhos de resgate", acrescentou.

Moussa Ouédraogo disse que ainda se desconheciam as causas do acidente, mas indicou que algumas pessoas mencionaram terem sido utilizados explosivos e outras apontaram para colapso das vigas de suporte.

Apesar da proibição do garimpo, que causa regularmente deslizamentos de terra mortais, as autoridades do Burkina Faso lutam para controlar a exploração descontrolada de ouro, realizada por 1,2 milhões de pessoas em todo o país, segundo dados oficiais.

Em Fevereiro de 2022, a explosão de dinamite armazenada numa mina de ouro artesanal, também no oeste de Burkina Faso, provocou 60 mortos.