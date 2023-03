Primeiro-ministro indiano afirma que instituições multilaterais falharam na resposta a desafios urgentes

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse hoje, na abertura de uma reunião do G20, em Nova Deli, que as instituições multilaterais falharam na resposta aos desafios urgentes que o mundo enfrenta.

"Temos de reconhecer que o multilateralismo está hoje em crise", disse Modi, numa mensagem em vídeo que passou na abertura de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros das 20 nações mais industrializadas do mundo.

"A experiência dos últimos anos - crise financeira, alterações climáticas, pandemia, terrorismo e guerra - mostra claramente que a liderança global falhou", continuou.

No encontro em Nova Deli, iniciado na quarta-feira, Modi apelou aos chefes da diplomacia do G20 para "olharem mais além" das tensões geopolíticas.

A invasão russa da Ucrânia e a crise diplomática entre Washington e Pequim são temas que estão a marcar a agenda do encontro.

"Estamos reunidos num momento de divisões globais. Como ministros dos Negócios Estrangeiros, é natural que as vossas discussões sejam afectadas pelas tensões geopolíticas de hoje", notou o governante.

No entanto, "como principais economias mundiais, também têm uma responsabilidade para com aqueles que não estão nesta sala (...). Não devemos deixar que os problemas que não podemos resolver juntos se atravessem no caminho daqueles a quem podemos dar resposta", disse.

Em Setembro, Narendra Modi disse ao Presidente russo, Vladimir Putin, que não era tempo de guerra, uma declaração vista como uma crítica à invasão da Ucrânia.

Agora, Modi voltou a pedir aos delegados que trabalhem no sentido de um entendimento e para "superarem as diferenças".