Surto de cólera perto da capital sul-africana já provocou 15 mortos

Um surto de cólera em Hammanskraal, a cerca de 50 quilómetros a norte da capital sul-africana, Pretória, provocou já 15 mortes, anunciou hoje o vice-ministro da Água e Saneamento sul-africano, David Mahlobo.

Em conferência de imprensa no Hospital Jubilee de Hammanskraal, Mahlobo acrescentou ter sido iniciada uma investigação para determinar a origem da epidemia.

O surto foi referenciado no passado dia 15 e desde então cerca de 95 pessoas receberam tratamento médico para a doença, segundo o Departamento de Saúde da província de Gauteng, que confirmou a declaração da epidemia em Hammanskraal no domingo.

O município de Tshwane, que inclui Pretória e Hammanskraal, está a fornecer tanques de água aos residentes, depois de ter desaconselhado o consumo de água da torneira.

O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD, na sigla em inglês) apelou aos habitantes de Hammanskraal para que fervam a água ou a tratem com lixívia antes de a consumirem.

"Ferver e também usar lixívia doméstica para tratar a água antes de a usar para beber ou cozinhar é eficaz para matar as bactérias da cólera e todas as outras bactérias e vírus que causam doenças diarreicas", explicou o diretor do NICD, Juno Thomas, citado pelo canal público de radiotelevisão SABC.

A cólera é uma doença diarreica aguda causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados com o bacilo 'vibrio cholerae'.