RDCongo acusa Ruanda e rebeldes do M23 de prepararem ataque a Goma

O exército da República Democrática do Congo (RDCongo) acusou hoje o Ruanda e o grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23) de prepararem um ataque à cidade de Goma, capital do Kivu do Norte, localizada no leste do país.

O porta-voz do exército congolês, Sylvain Ekenge, referiu-se a "movimentos de tropas das forças de defesa ruandesas e do M23, bem como de recrutas que acabaram de terminar a sua formação no Ruanda e em Tchanzu [na província congolesa de Ituri], para recuperar as suas antigas posições em Kibumba e Rugari". "Os objectivos desta redistribuição são atacar a cidade de Goma e acentuar a crise humanitária", acusou Ekenge, que também sublinhou que o M23 tem uma "sede avançada" nos locais mencionados, em declarações citadas pela rádio sudanesa Radio Okapi. As declarações do porta-voz do exército surgem duas semanas depois de o Governo congolês ter acusado o grupo rebelde de estar na "lógica da retoma das hostilidades", em plena vigência do cessar-fogo acordado na província do Kivu Norte (leste). A RDCongo e o Ruanda têm estado envolvidos numa disputa diplomática devido às acusações de Kinshasa contra Kigali pelo apoio ruandês ao M23, de maioria tutsi. O Ruanda acusa igualmente a RDCongo de apoiar as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda (FDLR), um grupo armado rebelde fundado e composto maioritariamente por hutus, responsável pelo genocídio de 1994.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.