Autoridades paquistanesas detêm presidente do partido da oposição PTI

As autoridades paquistanesas detiveram o presidente do principal partido da oposição, Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), na sequência de um caso de corrupção.

Parvez Elahi, ex-chefe do governo da região de Punjab e uma das principais figuras do PTI, liderado pelo ex-primeiro-ministro Imran Khan, tem estado envolvido em vários casos de corrupção no país.

Elahi é acusado de ter recebido subornos para facilitar projetos de desenvolvimento e infraestruturas durante o seu mandato.

Em breves declarações antes de comparecer em tribunal, Elahi declarou-se inocente e manifestou o seu apoio ao exército, inimigo declarado de Khan, em plena crise política que abala o país há meses e que tem como epicentro o ex-primeiro-ministro.

Os esforços para aproximar o governo e a oposição têm vindo a ser dificultados. Na manhã de hoje, o ministro do Interior alertou o PTI para o facto de que qualquer negociação que o partido queira fazer terá de passar diretamente pelo atual primeiro-ministro, Shebhaz Sharif.

Khan tem recusado dialogar com o governo, que descreveu como um "gangue de ladrões", segundo a estação de televisão Geo TV.

A comissão de direitos humanos do Paquistão denunciou nas últimas horas o desaparecimento de um advogado e activista da oposição, crítico do exército, que terá sido "sequestrado".

"Exigimos que o activista seja imediatamente libertado com segurança e que os seus sequestradores sejam responsabilizados perante a lei", exortou a comissão.

Khan, de 70 anos, foi detido em 09 de Maio em Islamabade suspeito num caso de corrupção e libertado sob fiança três dias depois.

A detenção de Khan desencadeou protestos e violência, com pelo menos 10 apoiantes do ex-primeiro-ministro sido mortos em confrontos com a polícia.

Desde então, defensores de direitos humanos acusam as autoridades de reprimir duramente apoiantes e partidários do PTI.