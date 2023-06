Gases com efeito de estufa aumentam em Macau no ano passado

As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) aumentaram no ano passado, em Macau, como resultado do aumento da produção local de electricidade, indicou hoje o Relatório do Estado do Ambiente 2022.

"O valor estimado" das emissões de GEE subiu em Macau "por causa do aumento da produção local de electricidade", bem como "os transportes terrestres", referiu o documento. Por outro lado, o Governo tem promovido a utilização de veículos eléctricos, bem como o estabelecimento de estações de carregamento, com várias medidas, como o plano de concessão de apoio financeiro ao abate de abate de motociclos obsoletos. Até ao final do ano passado, o território tinha instalado mais de 2.000 lugares de carregamento para veículos elétricos ligeiros e cerca de 500 lugares para motociclos eléctricos. O Governo pretende apostar na "generalização dos veículos eléctricos, para que se acelere a redução da poluição e das emissões de carbono provenientes dos transportes terrestres, e a sua transição ecológica". Em relação a 2021, a despesa do Governo na área da proteção ambiental diminuiu 21,6%, no ano passado, num total de 1,7 mil milhões de patacas (cerca de 197 milhões de euros), ou 1,7% da despesa pública total, indicou. No geral, as concentrações médias anuais de poluentes atmosféricos registadas em 2022 diminuíram em comparação com 2021, observou o relatório. No entanto, o consumo de água e de electricidade, os sólidos municipais e as concentrações médias anuais de muitos poluentes atmosféricos diminuíram, explicaram os Serviços de Proteção Ambiental, devido aos "repetidos surtos epidémicos causados pela covid-19 que tiveram impacto na sociedade e na economia de Macau". No ano passado, a qualidade da água potável de Macau manteve-se no índice verde, com a capacidade total de tratamento de águas residuais a aumentar 4,3% face a 2021.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.