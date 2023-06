Inundações fazem pelo menos sete mortos e destroem casas na África do Sul

Pelo menos sete pessoas morreram e outras tantas estão desaparecidas, depois de dias de fortes chuvas que provocaram inundações na cidade sul-africana de Durban e arredores, anunciaram hoje as autoridades governamentais locais.

Seis pessoas morreram na cidade de Durban, a mais próxima da fronteira com Moçambique, e uma em Port Sheptsone, mais a sul, ambas na zona litoral, e as equipas de resgate continuam à procura de mais sete pessoas, segundo o governo provincial do KwaZulu-Natal.

Cerca de 70 casas foram destruídas e mais de 100 danificadas pelos efeitos da chuva, deixando mais de 150 pessoas sem abrigo, segundo as autoridades locais, que providenciaram acolhimento em escolas e outros edifícios.

Fortes chuvas e ventos atingiram a costa leste da África do Sul esta semana, onde ocorreu também um tipo de tornado invulgar, chamado "landspout" (uma espécie de tornado que se origina na superfície e não de cima), numa área nos arredores de Durban, com ventos registados a mais de 160 quilómetros por hora, de acordo com o Serviço Meteorológico da África do Sul.