Golpe de Estado? Bloqueado acesso a Palácio Presidencial no Níger

Um grupo de soldados nigerinos terá bloqueado as ruas de acesso ao Palácio Presidencial da capital, Niamey, num momento em que se apontam suspeitas sobre uma possível tentativa de golpe.

Fontes citadas pelo portal noticioso nigerino ActuNiger dão conta de "uma situação confusa e ainda complicada", não adiantando mais pormenores, entre informações que apontam para uma tentativa de disputa no seio da Guarda Presidencial, sem que as autoridades se tenham pronunciado sobre o sucedido.

No entanto, este mesmo meio destacou que existe uma situação calma nas imediações do Palácio Presidencial e que não há circulação de pessoas armadas, tendo o tráfego sido retomado, após os bloqueios registados na madrugada.

Por seu lado, fontes citadas pelo canal de televisão britânico BBC indicaram que o Presidente, Mohamed Bazoum, teria mantido conversações com os militares responsáveis ??pelos bloqueios.

À agência AFP, fonte próxima da presidência referiu que existem "conversações" em curso e que "o Presidente está bem, está são e salvo".

"Ele e sua família estão na residência", acrescentou a mesma fonte, na condição de anonimato.

Por seu lado, a deputada do Partido Nigerino para Democracia e Socialismo (PNDS, no poder), Kalla Moutari, afirmou: "Falei com o Presidente e amigos do ministro, eles estão bem".

Na manhã de hoje foi proibido o acesso à residência do Presidente nigerino e aos gabinetes da Presidência que se encontram no mesmo perímetro.

Nenhum dispositivo militar em particular foi visível no distrito onde está localizada a presidência, o tráfego estava normal e nenhum tiro foi ouvido, adiantou a AFP.

O Níger, país parceiro privilegiado da França no Sahel assolado pela violência terrorista em várias partes do seu território, é liderado pelo presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum, no poder desde Abril de 2021.

A história deste país vasto, pobre e desértico, tem sido pontuada por golpes de estado.

Desde a independência desta ex-colónia francesa, em 1960, foram quatro os golpes de estado, com o primeiro em Abril de 1974, contra o Presidente Diori Hamani, e o último em Fevereiro de 2010, que derrubou o Presidente Mamadou Tandja. Foram inúmeras as tentativas de golpe.