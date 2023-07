Cinquenta detidos em operação anti-terrorista em 13 cidades marroquinas

As forças de segurança marroquinas detiveram, na quarta-feira, 50 pessoas por alegadas ligações com as organizações terroristas Al Qaeda e o Estado Islâmico, revela hoje a imprensa local.

Estas detenções aconteceram no âmbito de uma série de investigações realizadas em 13 cidades do país, incluindo Casablanca, Marraquexe, Tetouan e Fez. Fontes de segurança citadas pelo jornal marroquino 'Al Massae' descrevem que 21 pessoas foram detidas pelo Escritório Central de Investigações Judiciais (OCIJ) e pela Brigada Nacional de Polícia Judiciária (BNPJ). Estas entidades têm vindo a investigar suspeitos de estarem ligados a grupos terroristas. As operações foram realizadas em Agadir, Azilal, Casablanca, Fez, Kenitra, Larache, Marrakech, Meknes, Mohamedia, Safi, Sidi Kacem, Taza e Tetouan. Foram apreendidos armas brancas e documentos, entre os quais instruções para o fabrico de explosivos.

