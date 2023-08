Deserto do Norte de África é hoje "o maior cemitério"

O Papa Francisco alertou no domingo que o "Mediterrâneo é um cemitério, mas o maior cemitério é o norte de África", insistindo que "é criminosa a exploração dos migrantes".

O Mediterrâneo é um cemitério, mas o maior cemitério é o norte de África. É terrível", afirmou Francisco, a bordo do avião papal, que regressava a Roma, após Francisco ter presidido à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.

Segundo o Papa, "é criminosa a exploração dos migrantes".

"Aqui na Europa não, porque somos mais cultos, mas nos campos do norte de África...", afirmou, lembrando que "na semana passada, a instituição 'Mediterranea Saving Humans' estava a trabalhar para resgatar migrantes num deserto entre a Tunísia e a Líbia, porque foram deixados ali, para morrer".

Francisco adiantou que vai a Marselha, França, no final de Setembro, para os "Encontros Mediterrâneos", por causa desta situação

"Os bispos do Mediterrâneo vão fazer este encontro, com alguns políticos, também, para reflectir a sério sobre o drama dos migrantes", acrescentou.

A JMJ começou na terça-feira e terminou no domingo. Cerca de 1,5 milhões estiveram, quer no sábado, quer no domingo, na capital portuguesa, segundo a Santa Sé, a participar naquele que é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.