Libertado o mais antigo refém ocidental em cativeiro no Sahel desde 2015

A Roménia anunciou hoje a libertação do mais antigo refém ocidental ainda em cativeiro no Sahel, o romeno Iulian Ghergut, raptado no Burkina Faso em 2015 por um grupo terrorista ligado à Al-Qaida.

"Está atualmente em segurança no território romeno", onde regressou hoje, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros romeno, num comunicado em que elogiou Marrocos pelo seu "importante apoio". Na rede social X (antigo Twitter), o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, agradeceu aos "parceiros externos que apoiaram" a Roménia "nesta difícil tarefa". Iulian Ghergut, oficial de segurança de uma mina de manganês no norte do Burkina Faso, perto das fronteiras com o Mali e o Níger, foi raptado em 04 de Abril de 2015 por cinco homens armados. O seu rapto foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Mourabitoune, que pouco depois se associou à Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQMI). Pelo menos três italianos e um alemão continuam detidos no Sahel, tal como um sul-africano raptado em 2017.

