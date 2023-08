Sobe para 33 o número de mortos em ataque do Estado Islâmico na Síria

O número de soldados mortos na Síria num atentado do grupo extremista Estado Islâmico, contra um autocarro do exército perto da cidade de Deir Ezzor, no Nordeste do país, subiu para 33, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A organização, com sede em Londres, disse hoje num comunicado que espera que o número de mortos volte a aumentar, visto que cerca de uma dezena de feridos se encontravam em estado grave, naquele que foi, até agora, o ataque mais mortífero este ano. O Estado Islâmico, que reivindicou o atentado, assegurou por sua vez que morreram pelo menos 50 soldados no ataque, de acordo com informações recolhidas pelo SITE Intelligence Group, especializado em monitorizar grupos terroristas. O ataque ocorreu apenas três dias após 10 soldados terem sido mortos e outros seis ficado feridos num ataque do mesmo grupo na província de Raqqa, no Norte do país. Na semana passada, o grupo extremista anunciou a morte do líder, em confrontos no Noroeste da Síria. Desde o início de Dezembro, o Estado Islâmico intensificou os ataques, apesar da perda, em 2019, dos últimos redutos na Síria, expulso pelas forças curdas e pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. A guerra na Síria, iniciada em 2011, já causou quase meio milhão de mortos, deslocou milhões de pessoas, devastou infraestruturas e fragmentou o país.

