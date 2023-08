"Fora de controlo". Incêndio em Tenerife dita evacuação de cinco aldeias

Um incêndio florestal na ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago das Canárias, forçou a evacuação de cinco aldeias, além do encerramento de estradas, com o Governo regional a admitir, na quarta-feira, que a situação está "fora de controlo".

"O incêndio está fora de controlo. O cenário não é muito positivo", reconheceu o presidente do Governo da comunidade autónoma das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, numa conferência de imprensa. O governante adiantou que as aldeias de Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona e Las Lagunetas foram evacuadas na manhã de quarta-feira, por precaução, enquanto cerca de 250 bombeiros e 13 aviões e helicópteros combatem um incêndio que deflagrou na terça-feira, atingindo uma área arborizada e ravinas na parte nordeste da ilha. Fernando Clavijo estimou ainda que há cerca de 1.800 hectares ardidos. "O nosso objetivo é que ele pare de ganhar terreno. Foi um dia muito difícil", disse.

