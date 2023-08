Pelo menos 63 mortos em incêndio em prédio de 5 andares em Joanesburgo

O número de mortos no incêndio num prédio, no centro de Joanesburgo, subiu hoje para 63, disseram as autoridades.

"Os Serviços de Gestão de Emergências da cidade de Joanesburgo confirmam que o número de mortos subiu para 63. A missão de busca ainda está em curso", declarou a agência na rede social X (antigo Twitter). O porta-voz da agência, Robert Mulaudzi, disse aos meios de comunicação locais que os bombeiros foram alertados para o incêndio por volta da 01:30 (22:30 em Cabo Verde) e que entre os mortos estava "uma criança que poderá ter entre 01 e 02 anos de idade". O balanço anterior dava conta de 52 mortos. "Temos também 43 feridos ligeiros", alguns dos quais sofreram inalação de fumo e foram levados para hospitais para tratamento, indicou. Não foi possível determinar imediatamente a causa do incêndio, tendo a polícia local isolado o edifício. O edifício, uma estrutura de tijolo vermelho e branco com janelas queimadas, de acordo com imagens transmitidas pelas televisões sul-africanas televisivas, está situado numa zona desfavorecida do antigo bairro comercial do centro económico da África do Sul. De acordo com o porta-voz, os residentes tinham-se mudado para o local informalmente.

