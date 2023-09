Presidente da Coreia do Norte vai reunir-se em breve com Putin

O Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai reunir-se em breve com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, noticiou hoje a Presidência russa.

Putin viajou esta manhã para Vladivostok, capital do Extremo Oriente russo e provável local para conversações com Kim.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já disse que o encontro não deverá ocorrer durante o Fórum Económico Oriental, pelo que tudo aponta para que a reunião ocorra no final desta conferência, na quarta-feira.

Fontes governamentais sul-coreanas afirmaram que o comboio do líder norte-coreano partiu hoje de Pyongyang, alegadamente com destino a Vladivostok, onde se deverá encontrar com Putin.

A última vez que o líder norte-coreano viajou para esta mesma cidade para se encontrar com o Presidente russo, em Abril de 2019, também viajou no seu comboio blindado especial, que demorou cerca de 20 horas a chegar ao porto banhado pelo Oceano Pacífico.

Na semana passada, vários meios de comunicação norte-americanos noticiaram que Kim estava a preparar um encontro com Putin para discutir a cooperação técnico-militar, tendo em vista a guerra na Ucrânia.

De acordo com esses relatos noticiosos, Putin gostaria que a Coreia do Norte vendesse munições, artilharia e mísseis antitanque à Rússia, que Moscovo poderia utilizar na Ucrânia, enquanto Pyongyang procuraria tecnologia avançada para o fabrico de satélites e submarinos com propulsão nuclear, bem como como ajuda alimentar.

Esta será a primeira viagem de Kim ao estrangeiro desde 2019, quando o surto da pandemia de covid-19 levou o regime comunista a fechar as suas fronteiras no início de 2020.

Putin também se reunirá esta semana em Vladivostok com Zhang Guoqing, vice-primeiro-ministro da China, principal aliado do regime norte-coreano.