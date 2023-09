Primeiro-ministro das Ilhas Salomão critica EUA por darem "sermões" a nações do Pacífico

O primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, criticou hoje os EUA por darem "sermões" aos líderes do Pacífico, justificando assim a sua ausência numa cimeira de alto nível com o presidente norte-americano, Joe Biden.

"Não vou à reunião para me sentar e ouvi-los a darem sermões", disse Sogavare, em conferência de imprensa. "Eles dão-nos três minutos para falar e logo depois passamos a ouvir um sermão sobre o quão bons eles são", descreveu.

A aproximação entre a China e as Ilhas Salomão gerou preocupações entre as potências dominantes da região, os Estados Unidos e a Austrália, sobre a crescente influência de Pequim no Pacífico Sul. Em particular, teme-se a abertura de uma base militar chinesa no país insular, ao abrigo de um pacto de segurança bilateral, assinado em 2022.

"Os Estados Unidos precisam de respeitar os líderes do Pacífico e os líderes de todo o mundo. Eles devem mudar a sua estratégia", disse o presidente das Ilhas Salomão.

Sogavare justificou assim a sua ausência da cimeira realizada nos dias 25 e 26 de Setembro em Washington, que reuniu Joe Biden e cerca de 20 líderes do Pacífico.

As Ilhas Salomão foram antes representadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremiah Manele, nesta segunda cimeira, que se segue a outra realizada no ano passado, na qual Washington apresentou a sua estratégia para o Pacífico e se comprometeu a disponibilizar cerca de 800 milhões de dólares para ajudar as nações insulares durante os próximos anos.

O governo de Sogavare -- que cortou relações diplomáticas com Taiwan, em 2019, para favorecer Pequim -- está sob forte escrutínio regional e internacional desde que assinou o pacto de segurança com a China, cujos detalhes não são conhecidos.

Desde então, Washington e Austrália redobraram esforços para recuperar a influência na outrora esquecida região do Pacífico Sul.

A região faz parte da área de actuação do pacto AUKUS, assinado entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, em Setembro de 2021, que inclui a aquisição e desenvolvimento de submarinos com propulsão nuclear.

Os EUA também revitalizaram o Diálogo de Segurança Quadrilateral, ou Quad, a parceria entre EUA, Austrália, Japão e Índia, criado em 2007 para impulsionar a cooperação regional, após o 'tsunami' que em 2004 devastou partes da região.

O objectivo da parceria é agora defender um Indo-Pacífico "aberto, livre e inclusivo", uma referência implícita às incursões da China naquelas águas, cujo controlo foi fundamental, durante a Segunda Guerra Mundial, para manter linhas de abastecimento logístico e projectar força militar.