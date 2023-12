Papa autoriza padres a abençoar relações entre pessoas do mesmo sexo

O Papa Francisco deu hoje um importante passo nos seus esforços para tornar a Igreja Católica Romana mais acolhedora para os católicos L.G.B.T.Q., avança o The New York Times. O Sumo Pontífice acaba de autorizar os padres a abençoar relações entre pessoas do mesmo sexo, segundo o Notícias ao Minuto.

A autorização foi partilhada esta segunda-feira pelo Vaticano, numa nota que esclarece esta benção não deve ter nenhum rito especial associado, para a distinguir de um casamento, e que, quando é dada ou recebida, "não se deve usar nem as vestes, nem os gestos, nem as palavras próprias de um casamento". Este tipo de bênção "pode, pelo contrário, encontrar o seu lugar noutros contextos, como uma visita a um santuário, um encontro com um sacerdote, uma oração recitada em grupo ou durante uma peregrinação", pode ler-se. A nota sugere que um padre pode abençoar os casais que o solicitem, pedindo "paz, saúde, espírito de paciência, diálogo e entreajuda, mas também a luz e a força de Deus para poderem cumprir plenamente a sua vontade". Esclarece-se, ainda, que a pessoa que pede esta benção é alguém que "não reivindica a legitimidade do seu próprio estatuto, mas reza para que tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido nas suas vidas e relações seja investido, santificado e elevado pela presença do Espírito Santo". Esta nova norma foi inscrita na Declaração 'Fiducia supplicans'' sobre o sentido pastoral das bênçãos, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. O texto, que conta com prefácio do Cardinal Víctor Manuel Fernández, é aprovado pelo Papa Francisco

