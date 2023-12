Turquia detém 32 suspeitos de planear ataques terroristas no Ano Novo

As autoridades turcas detiveram 32 pessoas suspeitas de ligações ao grupo extremista Estado Islâmico (EI), que estariam a planear ataques a sinagogas e igrejas, bem como à embaixada do Iraque, noticiou hoje a agência estatal turca.

Os suspeitos, incluindo três alegados militantes de topo do EI, foram detidos em rusgas efetuadas de madrugada em nove províncias da Turquia, informou a agência Anadolu, citando fontes de segurança que não identificou.

Foram detidos numa operação conjunta da agência de informações e da polícia.

As detenções ocorrem uma semana depois de a polícia ter capturado 304 supostos militantes do EI em rusgas em toda a Turquia, no que parecia ser uma operação de segurança relacionada com as festividades do Ano Novo.

O grupo Estado Islâmico levou a cabo uma série de ataques mortais na Turquia, incluindo um tiroteio numa discoteca de Istambul, em 01 de Janeiro de 2017, que matou 39 pessoas durante as celebrações do Ano Novo.