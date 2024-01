Pyongyang diz que disparos sobre ilhas sul-coreanas foram resposta

A Coreia do Norte disse hoje que o bombardeamento perto de duas ilhas sul-coreanas se tratou de "uma resposta natural e uma contramedida" aos exercícios militares realizados por Seul.

De acordo com a agência estatal norte-coreana KCNA, os exercícios de tiro de Pyongyang "nem sequer tiveram um impacto indireto nas ilhas Yeonpyeong e Baengnyeong", que serviram de alvo para a resposta norte-coreana.

Perante esta situação, a Coreia do Sul pediu hoje aos residentes destas duas ilhas remotas que evacuassem as suas casas e procurassem abrigos.

As autoridades norte-coreanas confirmaram que lançaram centenas de projéteis de artilharia em resposta às manobras militares levadas a cabo pela Coreia do Sul nos últimos dias, ao mesmo tempo que ameaçaram tomar medidas "fortes" se Seul prosseguir com as suas "provocações".

O Exército norte-coreano mobilizou 47 peças de artilharia e lançou uma série de manobras que levaram ao lançamento de 192 projécteis que atingiram o Mar Amarelo perto das ilhas sul-coreanas de Baengnyeong e Yeonpyeong.

Anteriormente, as autoridades sul-coreanas acusaram a Coreia do Norte de lançar ao mar mais de 200 projécteis de artilharia da costa oeste da península coreana, um lançamento que fez disparar alarmes no país vizinho.