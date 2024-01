Governo britânico propõe proibição de movimento islamita Hizb ut-Tahrir

O Governo britânico anunciou hoje a intenção de proibir o movimento extremista islamita Hizb ut-Tahrir, que defende a criação de um califado que una todos os muçulmanos, qualificando este grupo de terrorista.

"O Hizb ut-Tahrir é uma organização antissemita que promove e incentiva ativamente o terrorismo, incluindo o elogio e a celebração dos ataques terríveis de 7 de Outubro" perpetrados pelo movimento islamita palestiniano Hamas em Israel, justificou o ministro do Interior, James Cleverly, num comunicado.

A proposta foi hoje apresentada no parlamento para que entre em vigor na sexta-feira, determinando que pertencer ao grupo, incentivar o apoio e exibir artigos num local público de apoio ao grupo será considerado crime que pode ser punido com uma pena de prisão de até 14 anos.

Fundado em 1953, o Hizb ut-Tahrir é um grupo político internacional que tem como objetivo a longo prazo de estabelecer um califado regido pela lei islâmica.

Embora esteja sediado no Líbano, o grupo opera em pelo menos 32 países, incluindo o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália.

O Hizb ut-Tahrir tem um historial de louvar e celebrar os ataques contra Israel e contra os judeus em geral, afirma o Governo britânico para justificar esta medida.

Vários países já proibiram o Hizb ut-Tahrir, incluindo a Alemanha, o Egito, o Bangladesh, o Paquistão e vários países da Ásia Central e árabes.

A Áustria proibiu os símbolos do grupo em Maio de 2021.

A legislação será debatida no Parlamento britânico durante esta semana e, se for aprovada, o Hizb ut-Tahrir tornar-se-á a 80ª organização a ser proscrita no Reino Unido, juntando-se a outros grupos como a Al-Qaida, ISIS (Estado Islâmico), a National Action e Grupo Wagner.