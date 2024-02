Presidente do maior banco da Nigéria morre em acidente de helicóptero

O presidente executivo do maior banco da Nigéria e o ex-presidente da Bolsa de Valores do país morreram num acidente de helicóptero nos Estados Unidos, na Califórnia, anunciaram hoje o banco e o presidente nigeriano.

"O presidente executivo (CEO) do Grupo Access Bank, Herbert Wigwe, "morreu ao lado da esposa e do filho na sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024, num acidente de helicóptero nos Estados Unidos", afirmou o grupo em comunicado, destacando que "a família Access está de luto pela perda".

As autoridades dos EUA informaram que dois tripulantes e quatro passageiros morreram no acidente.

O chefe de Estado da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, disse que o ex-presidente da bolsa de valores da Nigéria, Abimbola Ogunbanjo, também estava entre os mortos, considerando o acidente de "uma tragédia avassaladora além da compreensão".

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, disse nas redes sociais que estava "terrivelmente triste com a notícia da terrível perda de Herbert Wigwe, CEO do grupo Access Bank, da sua esposa e filho, assim como de Abimbola Ogunbanjo".

O helicóptero descolou de Palm Springs, Califórnia, com destino a Boulder City, Nevada, segundo as autoridades norte-americanas.

O Access é o maior banco da Nigéria em ativos, segundo a Bloomberg.