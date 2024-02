Pelo menos sete mortos num ataque de milícia na RDCongo

Pelo menos sete pessoas morreram e uma dezena foi raptada num ataque de alegados membros da milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) em Djugu, no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo).

O ataque, na terça-feira, ocorreu em três minas da zona, na província de Ituri, pelo que as vítimas são empresários e mineiros que exploravam ouro, informou na quarta-feira a Rádio Okapi, que citou fontes locais. Os atacantes também saquearam os bens da população antes de disparar, referiu a estação. O número de mortos, que inclui uma criança, é provisório, já que se espera que aumente durante as buscas, ainda de acordo com a Okapi, referindo que o grupo armado fez reféns para transportarem os bens roubados. A CODECO é constituída sobretudo por membros do grupo étnico Lendu. O aumento dos ataques nos últimos meses traz à memória o conflito entre os Hema e os Lendu, entre 1999 e 2007, devido aos direitos de pastagem e de representação política, que causou cerca de 50 mil mortos.

