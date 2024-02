Doze mortos em confrontos entre grupos armados e autoridades no México

Pelo menos doze pessoas morreram num confronto entre "civis armados" e agentes do Ministério da Defesa mexicano no município de Miguel Alemán, no estado de Tamaulipas, no nordeste do país, declararam hoje as autoridades locais.

Segundo o porta-voz das forças de segurança de Tamaulipas, um grupo de agentes que patrulhava o bairro de Loma Linda foi "atacado" por um grupo de civis. "Foram registados doze agressores mortos, a apreensão de doze armas longas, cartuchos e carregadores de diversos calibres", informaram as autoridades de segurança de Tamaulipas na rede social X. Os confrontos acontecem quando há um registo no aumento da insegurança em vários bairros deste município nas últimas semanas, com vários confrontos entre forças de segurança e membros de grupos armados.

