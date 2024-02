Burkina Faso anuncia a morte de cerca de 40 suspeitos de terrorismo

As autoridades do Burkina Faso anunciaram a morte de cerca de 40 suspeitos de terrorismo numa série de atentados bombistas nos arredores da cidade de Djibo, a leste do país, segundo a imprensa local.

Estes atentados surgem no âmbito da operação contra grupos terroristas, que está a ser levada a cabo pelas autoridades locais, neste país africano. De acordo com a agência noticiosa estatal do Burkina Faso, AIB, um grupo de 40 suspeitos deslocou-se ao local para "verificar os danos" após um bombardeamento efetuado dias antes contra outro "grupo de terroristas". Os meios de comunicação social locais referem que o grupo foi seguido por aviões até "uma localidade abandonada", altura em que foram bombardeados. Alguns dos suspeitos conseguiram fugir, mas as autoridades não fizeram qualquer declaração sobre o grupo a que pertenciam. Desde 2015, o Burkina Faso luta contra grupos extremistas filiados no Estado Islâmico e na Al-Qaida, que também atacaram nos vizinhos Mali e Níger, dois países igualmente governados por regimes militares e dos quais Ouagadougou se aproximou nos últimos meses. Os ataques levaram a uma vaga de deslocados internos e refugiados para outros países da região. O Burkina Faso, que é liderado, desde 2022, por uma junta militar chefiada por Ibrahim Traoré.

