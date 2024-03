UE apoiou com material médico combate a doenças infecciosas no Iémen

A União Europeia (UE) organizou em Fevereiro 13 voos com ajuda médica na ponte aérea destinada a prestar auxílio humanitário ao Iémen para responder a surtos de doenças infecciosas como a cólera, foi hoje divulgado.

Os voos, que transportaram 163 toneladas de medicamentos, vacinas e outros artigos médicos, destinaram-se a apetrechar os parceiros humanitários da UE no terreno com material que permita responder as necessidades imediatas da população do país e antecipar novos surtos de doenças infecciosas, como sarampo, pólio e cólera, recorrentes no país.

O Iémen é uma das maiores crises humanitárias em curso no mundo, com cerca de 18,2 milhões de pessoas que necessitam de assistência humanitária e de serviços de proteção.

Segundo um comunicado, desde 2015, a UE contribuiu com quase 1,5 mil milhões de euros para dar resposta à crise no país situado na Península Arábica, montante que inclui mais de mil milhões de euros em ajuda humanitária e 487 milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento.