Chuvas torrenciais no Malaui fizeram 6 mortos e mais de 14 mil deslocados

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 14 mil sofreram os efeitos de chuvas torrenciais que caíram no centro do Malaui nos últimos dias, anunciou o Departamento Nacional de Gestão de Catástrofes (DNGC).

Num comunicado publicado nas redes sociais, aquele departamento anunciou que 14.176 pessoas foram afectadas pelas chuvas, 9.378 das quais foram obrigadas a abandonar as suas casas e a dirigir-se para campos de deslocados.

Entre os deslocados contam-se 1.638 crianças com menos de cinco anos, 287 mulheres grávidas, 305 mães a amamentar e 46 pessoas com deficiência, referindo ainda aquele departamento que "a maior parte das zonas afectadas são inacessíveis por estrada devido aos extensos danos causados pelas inundações".

O DNGC afirmou que as autoridades, juntamente com os parceiros humanitários, estão a trabalhar para fornecer ajuda alimentar e bens essenciais, mas advertiu que o aumento do número de pessoas deslocadas exige mais assistência para satisfazer as necessidades.

As inundações ocorrem quase um ano depois de centenas de pessoas terem sido mortas no Malaui pela tempestade tropical Freddy, que também atingiu outros países da região sudeste de África.