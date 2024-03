Haiti prolonga recolher obrigatório na capital para recuperar o controlo

O governo do Haiti prolongou hoje por mais três dias o recolher obrigatório para restabelecer a ordem e recuperar o controlo da situação no departamento de Oeste, incluindo na capital, Porto Príncipe.

O recolher obrigatório, em vigor entre as 19h00 e as 05h00 locais, será prolongado até o dia 20 de Março, anunciou o Governo em comunicado, acrescentando que os bombeiros, os serviços de emergência, os trabalhadores do sector da saúde e os jornalistas estarão isentos destas medidas.

O estado de emergência actualmente em vigor foi imposto em 03 de Abril, na sequência da onda de violência na capital após assaltos às prisões e a fuga de milhares de prisioneiros.

As manifestações na área da capital continuam proibidas, tanto de dia como de noite, e os agentes da lei têm ordens para usar "todos os meios necessários" à sua disposição para fazer cumprir o recolher obrigatório e prender os infratores, de acordo com o comunicado.

A nova onda de violência no Haiti atingiu os aeroportos numa altura em que o chefe do governo, Ariel Henry, se encontrava em visita oficial ao Quénia.

Um dos principais líderes criminosos do país, Jimmy Chérizier, conhecido como "Barbecue" e líder do grupo armado G9, lançou um ataque contra o primeiro-ministro, ameaçando mergulhar o país numa "guerra civil" se ele não se demitisse.

Os grupos armados têm provocado o caos em Porto Príncipe e arredores, consolidado após o assassinato, em 2021, do Presidente Jovenel Moise.

Henry chegou ao poder em Julho de 2021, dois dias antes do assassinato de Moise, pelo que nunca tomou posse.

Num discurso proferido antes de assumir a chefia do governo, o primeiro-ministro apelou à unidade política e um gabinete de consenso, embora não exista um calendário eleitoral acordado, o que provocou a indignação da população.

Henry apresentou a sua demissão em 11 de Março, quando a violência se intensificava no país e declarou que o governo se manteria em funções para pôr termo aos "assuntos correntes" até à instalação de um novo conselho presidencial de transição e à nomeação de um novo primeiro-ministro.

O Haiti não tem eleições desde 2016 e está sem Presidente e sem parlamento.