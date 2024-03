Vinte e três soldados nigerinos mortos numa emboscada

Vinte e três soldados nigerinos foram mortos e 17 ficaram feridos "numa emboscada" por "terroristas" durante uma "operação de limpeza" do exército no oeste do Níger, anunciou na quinta-feira à noite o Ministério da Defesa do país.

O ataque ocorreu na região de Tillabéri, localizada na chamada zona das "três fronteiras" entre o Níger, o Mali e o Burkina Faso e conhecida por ser um esconderijo de jihadistas do Sahel. O exército realizou uma "operação de limpeza" mas durante a retirada, uma unidade foi apanhada numa "emboscada complexa" durante a qual 23 soldados foram mortos e "cerca de 30 terroristas foram neutralizados", segundo o ministério. De acordo com a mesma fonte, a operação teve o "objectivo de tranquilizar as populações vítimas dos abusos de grupos terroristas armados: assassinatos, extorsão de fundos e roubos de gado". A região de Tillabéri é um esconderijo para os jihadistas do Sahel, incluindo os do Estado Islâmico no Grande Sahara (EIGS) e da Al Qaeda. Durante anos, esta parte do Níger tem sido regularmente alvo de ataques destes grupos armados, apesar do destacamento maciço de forças anti-jihadistas.

