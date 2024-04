"Os compromissos de campanha são para cumprir" – PM de Portugal

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que "os compromissos de campanha são para cumprir", questionado sobre a decisão de mudança do logótipo oficial do Governo, à chegada a Óbidos para uma reunião informal do Conselho de Ministros. Interrogado se está arrependido da alteração do logótipo, respondeu: "Era o que faltava." "Os compromissos da campanha são para cumprir, e esse foi um deles, que eu não quero fugir a essa questão. E quero dizer que aqueles que porventura possam pensar que nós nos incomodamos com as notícias que fazem sobre nós, desenganem-se", acrescentou o primeiro-ministro. Os membros do XXIV Governo Constitucional chegaram a Óbidos pelas 09:30, de autocarro. Na Porta da Vila, Luís Montenegro conversou durante alguns instantes com agricultores, com a comunicação social à distância. Depois, num percurso a pé até à Câmara Municipal de Óbidos, falou brevemente aos jornalistas. O primeiro-ministro disse que a reunião informal de hoje tem como objetivo juntar todos os novos governantes pela primeira vez. Luís Montenegro escusou-se a falar do processo de escolha dos governantes e não respondeu se tenciona ou não apresentar uma proposta de Orçamento do Estado retificativo nem se pretende fazer já neste ano uma redução de impostos. O primeiro-ministro e os 17 ministros do XXIV Governo, tomaram posse na terça-feira, 23 dias depois das eleições legislativas. Os 41 secretários de Estado foram empossados na sexta-feira.

