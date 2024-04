Pelo menos 38 mortos devido às fortes chuvas no Paquistão

Pelo menos 38 pessoas já morreram devido às fortes chuvas que estão a atingir várias províncias no oeste do Paquistão desde a sexta-feira, declararam hoje as autoridades locais.

As autoridades relataram que nove pessoas morreram e oito ficaram feridas nas últimas 24 horas no país, a maioria devido à queda de raios e árvores ou desabamento de casas.

A maioria das mortes ocorreu na província de Punjab, no nordeste do país, onde foram relatados pelo menos quatro mortos e cinco feridos por raios nas últimas 24 horas, de acordo com o último balanço realizado departamento provincial de gestão de desastres.

Desde o início das chuvas incessantes na última sexta-feira, a autoridade provincial do Punjab registou pelo menos 21 mortes devido à queda de raios.

As outras mortes relacionadas às chuvas ocorreram nas províncias do Baluchistão e Khyber Pakhtunkhwa.

Inúmeras casas foram parcialmente ou totalmente destruídas com as fortes chuvas, nomeadamente na província de Khyber Pakhtunkhwa, onde 84 habitações sofreram danos.

O Departamento Meteorológico do Paquistão (PMD) alertou na semana passada para essas fortes chuvas no oeste do país, que vão começar a perder força a partir de hoje, segundo as previsões.