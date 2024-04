Conferência Nosso Oceano reúne promessas de investimento de 10 mil milhões

Compromissos "superiores a 10 mil milhões de euros" foram assumidos na nona conferência mundial Nosso Oceano, que decorre em Atenas, anunciou terça-feira o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Ao falar no segundo dia do evento, que junta delegações de cerca de 120 Estados, o chefe do governo felicitou-se pelos "compromissos assumidos durante o evento, mais de 400 promessas de um valor que supera os 10 mil milhões de dólares",

No encontro anterior, realizado na Cidade do Panamá, em Março de 2023, compromissos deste género ascenderam a 19 mil milhões de dólares.

O destino mencionado destas verbas é pesca, poluição, segurança e zonas protegidas.

"Bem antes de nós compreendermos as alterações climáticas, já o oceano estava atacado pela sobre-exploração e a poluição", disse Mitsotakis.

Única conferência a abordar todas as questões ligadas aos oceanos ao mesmo tempo, a Nosso Oceano foi organizada pela primeira vez em 2014. Na altura, os participantes comprometeram-se a investir 130 mil milhões de dólares na proteção dos oceanos.