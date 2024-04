Chuvas fortes provocam 155 mortos na Tanzânia

As chuvas fortes, associadas ao fenómeno climático El Niño, que levaram a inundações e deslizamentos de terras, provocaram 155 mortes na Tanzânia, anunciou hoje o primeiro-ministro do país, no parlamento.

"As fortes chuvas ligadas ao fenómeno El Niño" causaram "danos significativos" em várias regiões do país, destacou Kassim Majaliwa, acrescentando que 155 pessoas morreram. Contudo, o primeiro-ministro não precisou quando é que estas mortes ocorreram. Segundo os dados avançados pelo governante, mais de 51.000 casas e 200.000 pessoas foram afectadas. O número de feridos ascende a 236. "Exorto, fortemente, os cidadãos a serem pacientes [...], especialmente nas estradas, de modo a evitar acidentes", referiu. Em dezembro, pelo menos, 88 pessoas já tinha morrido na Tanzânia na sequência de inundações e deslizamentos de terras. Desde Outubro de 2023, fortes chuvas na África Oriental causaram centenas de mortes em países como o Quénia, Somália e Etiópia. O fenómeno climático El Niño é caracterizado pelo aumento das temperaturas no oceano Pacífico.

