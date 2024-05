Número de mortos nas inundações na Indonésia subiu para 67

O número de mortos provocado pelas inundações que assolaram a ilha indonésia de Sumatra aumentou para 67, enquanto muitos habitantes continuam desaparecidos, informou hoje a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes (BNPB).

"Algumas das pessoas desaparecidas foram encontradas. De acordo com a identificação da polícia, 67 pessoas morreram", disse a direção da BNPB ao canal indonésio Metro TV.

Chuvas torrenciais durante várias horas no sábado à noite em seis distritos do oeste da ilha de Sumatra, provocaram inundações repentinas e fluxos de lava fria do Monte Marapi, o vulcão mais ativo da ilha de Sumatra.

A lava fria é a massa formada a partir dos vários materiais que constituem as paredes de um vulcão: cinzas, areia e rochas. Sob o efeito da chuva, estes materiais podem misturar-se e escorrer pela cratera.

Nove das vítimas mortais já foram identificadas, incluindo duas crianças de três e oito anos, indicou o chefe da agência de busca e salvamento indonésia Basarnas, Abdul Malik, em comunicado.

Os aluimentos de terras e as inundações são frequentes na Indonésia durante a estação das chuvas.

Em março, pelo menos 26 pessoas foram encontradas mortas na sequência de aluimentos de terras e inundações no oeste de Samatra.