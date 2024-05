Capital da Índia regista temperatura recorde de 52,3 graus Celsius

A capital da Índia, Nova Deli, registou hoje uma temperatura recorde de 52,3 graus Celsius, com as autoridades a alertarem que a água poderá escassear.

Esta temperatura recorde foi registada início da tarde em Mungeshpur, num subúrbio de Nova Deli, pelo departamento meteorológico do país, e ultrapassa em um grau o anterior recorde nacional registado no deserto do Rajastão.

A meteorologia indiana tinha já assinalado recordes precedentes para Nova Deli, com 49,9 graus na terça-feira e mais de 50,5 graus no dia de hoje.

As autoridades da cidade, com cerca de 30 milhões de habitantes, emitiram para hoje um alerta vermelho sanitário, ao alertarem para "uma forte possibilidade de surto de doenças relacionadas com o calor e golpes de calor em todas as idades", e apelou à "extrema vigilância" de pessoas vulneráveis.

A vaga de calor no centro e noroeste da Índia "deverá atenuar-se progressivamente" a partir de quinta-feira, indicaram os serviços meteorológicos locais.

Em Maio de 2022 foram registados 49,2 graus em diversos bairros da capital.

As temperaturas caniculares são frequentes na Índia durante o verão, mas segundo os investigadores as alterações climáticas estão a originar vagas de calor mais longas, mais frequentes e mais intensas.

As autoridades também alertaram para o risco de escassez de água potável, com certas zonas já abrangidas por cortes no fornecimento.

A ministra da Água, Atishi Marlena, exortou à "responsabilidade coletiva" da população para evitar distúrbios, indicou hoje o diário Times of Índia.

"Para resolver o problema da escassez de água adotámos um conjunto de medidas como a redução do fornecimento de água de duas vezes por dia para uma vez por dia em numerosas regiões", declarou Atishi.

O vizinho Paquistão também está a ser afetado por fortes vagas de calor, com um pico de temperatura no domingo avaliado em 53 graus celsius em Sindh, uma província fronteiriça da Índia.

Em simultâneo, os estados indianos de Bengala ocidental e Mizoram, nordeste do país, foram atingidos por violentas rajadas de vento e chuvas torrenciais à passagem do ciclone Remal, que no domingo provocou mais de 65 mortos na Índia e no Bangladesh.

O departamento meteorológico do Bangladesh afirmou que o ciclone foi um dos mais longos registados no país e atribuiu a sua prolongada duração às alterações climáticas.