Sergei Lavrov começa viagem a África pela Guiné-Conacri

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chegou hoje à Guiné-Conacri, divulgou fonte da diplomacia russa na rede social Telegram, mostrando uma foto da chegada ao aeroporto da capital do país africano.

Essa é a primeira visita à Guiné-Conacri do chefe da diplomacia russa desde 2013, segundo o portal da diplomacia russa.

O ministério russo não forneceu mais informações sobre a visita, que não havia sido anunciada.

De acordo com a agência de notícias estatal russa Tass, Lavrov irá encontrar-se com líderes políticos deste país da costa da África Ocidental rico em recursos naturais, como parte da primeira etapa de uma viagem ao continente africano.

A agência Tass não especificou quais são as próximas etapas desta viagem.

De acordo com o portal afrinz.ru, que se apresenta como uma "agência de notícias russa sobre acontecimentos no continente africano", Lavrov e uma "grande delegação" são esperados na quarta-feira no Chade.

O mesmo artigo menciona também uma possível escala no Burkina Faso, sem indicar uma data.

Nos últimos anos, a Rússia reforçou as suas posições no continente africano.

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou líderes africanos para uma cimeira em São Petersburgo, em Julho de 2023.

Uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros africanos com Lavrov está planeada para esse outono na Rússia, em Sochi (uma cidade no Mar Negro), numa data ainda não especificada.