Resgatadas 34 mulheres e crianças sequestradas pelo Boko Haram na Nigéria

Uma força regional antiterrorista que integra soldados de Benim, Camarões, Chade, Níger e Nigéria resgatou 34 mulheres e crianças sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram em diferentes operações na Nigéria, informou hoje um porta-voz militar.

"Numa série de operações (...) contra actividades terroristas, as tropas (...) resgataram com êxito 34 mulheres e crianças das garras dos terroristas do Boko Haram", declarou o tenente-coronel Abubakar Abdullahi.

Durante as operações, que decorreram na segunda-feira nas aldeias de Mazuri, Itsari, Mudu e Maleri, situadas nas margens do lago Chade, no nordeste da Nigéria, foi também morto um dos membros do Boko Haram.

"Este ataque preciso exemplifica a eficácia e as capacidades das unidades da força aérea dos países que contribuem com tropas para neutralizar alvos terroristas de elevado valor e atenuar potenciais ameaças", afirmou Abullahi.

A força multinacional, fundada em 1994 e sediada em N'Djamena, capital do Chade, tem como objetivo acabar com as ameaças do Boko Haram e de outros grupos terroristas que operam na região.

O Lago Chade, uma área de mais de 25.000 quilómetros quadrados de pântanos, água e dezenas de ilhas partilhadas pela Nigéria, Níger, Camarões e Chade, surgiu como um refúgio ideal para o Boko Haram e o seu grupo dissidente, conhecido pelo acrónimo ISWAP.

Ambos os grupos procuram impor um Estado de tipo islâmico na Nigéria, que é predominantemente muçulmana no norte e predominantemente cristã no sul.

O Boko Haram e o ISWAP já mataram mais de 35 mil pessoas e provocaram cerca de 2,7 milhões de deslocados internos, sobretudo na Nigéria, mas também em países vizinhos como os Camarões, o Chade e o Níger, segundo dados do Governo nigeriano e das Nações Unidas.