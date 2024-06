Mais de 40 mortos em duplo atentado na RDCongo

Mais de 40 pessoas morreram no duplo atentado que ocorreu na semana passada por supostos membros da milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) contra uma cidade da província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo).

Dieudonné Lossa, coordenador da sociedade civil em Ituri, indicou que "o número de pessoas massacradas é superior a 40" e acrescentou que "é um balanço provisório, uma vez que a zona está sob controlo da CODECO e não é possível contar o número exato de civis massacrados". "Para além disso, há muitas pessoas desaparecidas", acrescentou, de acordo com o portal de notícias congolês "7sur7". Segundo Lossa, a localidade atacada, Bianda, "está situada nas imediações de uma zona de exploração de ouro". "Perguntamo-nos onde está o Estado, já que é tempo de o mesmo assumir as suas responsabilidades para recuperar as zonas ocupadas pelas milícias da CODECO", indagou. A milícia CODECO é predominantemente composta por membros da comunidade Lendu. Os seus crescentes ataques nos últimos anos trouxeram à memória o conflito entre os Hema e os Lendu, entre 1999 e 2007, sobre os direitos de pastagem e a representação política, que resultou em quase 50.000 mortes.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.