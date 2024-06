Madrid aconselha turistas a refugiarem-se nos museus nas horas de calor

A autarquia de Madrid aconselha os turistas aprocurarem espaços com ar condicionado como museus, cinemas e bibliotecas nas horas de mais calor, pondo em marcha a campanha "Refugia-te na cultura" a partir de 1 de Julho.

Madrid bateu nos últimos anos, nos meses de Julho e Agosto, recordes de turistas e de temperaturas altas, numa cidade afastada da costa e que só recentemente se tornou num destino significativo de férias de verão, segundo a Câmara Municipal.

Em 2023, a cidade recebeu 893.195 turistas em Julho e 764.374 Agosto. Quanto às temperaturas médias foram 27,9 graus centígrados em Julho e 28 em Agosto, revelam dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística e da agência espanhola de meteorologia (Aemet).

A autarquia de Madrid destacou esta semana, num encontro com jornalistas, que os turistas são os maiores frequentadores da cidade no verão e querem, como em todos os locais, aproveitar e fazer o maior número de visitas ou atividades, sendo o objetivo da campanha "Refugia-te na cultura" dirigi-los para espaços "onde podem estar melhor" durante horas de muito calor, explicando-lhes que "não há nenhuma necessidade de percorrer as ruas da cidade às três da tarde".

Segundo as autoridades de Madrid, atingida por ondas de calor nos últimos verões, não tem havido registos de problemas em especial com os turistas por causa das altas temperaturas, mas trata-se de fazer uma campanha para os principais frequentadores da cidade durante os meses de julho e agosto.

A campanha "Refugia-te na cultura" resulta da coordenação entre a câmara, a associação hoteleira da cidade - que se compromete a promovê-la nos hotéis e outros alojamentos -, grandes museus de Madrid, como o Prado, o Rainha Sofia, o Thyssen-Bornemisza ou a Galeria das Coleções Reais, a Federação Espanhola de Cinema e outras entidades.

Para levar os turistas aos museus nas horas de mais calor há um programa de espetáculos de flamenco, que se realizarão em salas consideradas emblemáticas de cada um dos espaços, entre as 15h e as 17h, que estão incluídos nos preços normais das entradas.

Em paralelo, 30 salas de cinema reduzirão preços nas sessões que começam até às 17h e uma rede de bibliotecas e museus municipais (que têm sempre entrada gratuita) oferecerão também programação cultural especial entre as 15h e as 17h, para atrair mais visitantes nesses horários.