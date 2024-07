Mali: Pelo menos 21 mortos em ataque atribuído a extremistas islâmicos

Pelo menos 21 civis foram mortos numa aldeia do centro do Mali, na segunda-feira, num ataque atribuído a extremistas islâmicos, um dos focos de violência no Sahel, informaram hoje autoridades locais.

"Pelo menos 21 civis foram mortos" na aldeia de Djiguibombo, a algumas dezenas de quilómetros de Bandiagara, disse esta madrugada um responsável regional. Um outro responsável informou que cerca de 20 pessoas tinham morrido e que a situação de segurança impedira as autoridades de visitar o local. Ambos pediram para não serem identificados, devido ao silêncio estabelecido sobre tais eventos pela junta militar, no poder desde 2020. O ataque, que começou antes do anoitecer, "durou cerca de três horas", disse um representante da juventude local, que também pediu para não ser identificado, para sua própria segurança. "Mais de metade eram jovens. Algumas das vítimas foram degoladas", acrescentou. Desde 2012, o Mali tem sido assolado pelas atividades de grupos filiados na Al-Qaida e no Estado Islâmico, bem como pela violência de outros grupos criminosos. Na sexta-feira, organizações políticas e associativas do norte do Mali denunciaram o assassínio de 120 civis por militares malianos e mercenários do grupo russo Wagner desde Maio.

