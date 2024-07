Vaticano divulga programa da viagem do Papa a Timor-Leste entre 9 e 11 de Setembro

​Devido à elevada percentagem de muçulmanos e budistas, o Papa Francisco vai encontrar uma realidade distinta no que diz respeito à religião nesta viagem, que inclui também a Indonésia e Singapura.

A chegada a Díli, proveniente de Port Moresby, está prevista para as 14h10 locais.

Depois de uma cerimónia de boas-vindas no exterior do Palácio Presidencial, o papa Francisco efetua uma visita de cortesia ao Presidente José Ramos-Horta, após o que terá um encontro com as autoridades, a sociedade civil e corpo diplomático, no qual fará o primeiro discurso previsto na estada em Timor-Leste.

Na manhã do dia 10, o papa Francisco visita as crianças com deficiência na Escola "Irmãs Alma" e terá um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas e catequistas, na catedral da Imaculada Conceição, onde fará o segundo discurso.

A meio da manhã terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, na Nunciatura Apostólica, e à tarde celebrará uma missa em Tasi Tolu, a sul de Díli, onde fará uma homília.

No dia 11, antes de partir para Singapura, última etapa da viagem apostólica, o papa Francisco participa num encontro com jovens no Centro de Convenções de Díli, onde fará o terceiro discurso da estada em solo timorense.

A cerimónia de despedida no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato realiza-se em seguida, com a partida para Singapura marcada para as 11:45.

Esta viagem apostólica começa dia 02 de Setembro com a partida de Roma e a chegada, no dia 03, a Jacarta, onde permanecerá até dia 06.

A segunda etapa da viagem será em Port Moresby, capital da Papua Nova Guiné, onde permanecerá até dia 09.

Depois de Timor-Leste, Singapura será a última etapa, de onde regressa ao Vaticano no dia 13.

Nesta viagem apostólica, o Papa Francisco vai encontrar realidades distintas no que diz respeito à religião.

Na Indonésia, 88% dos cerca de 280 milhões de habitantes declaram-se muçulmanos, enquanto os cristãos representam 9%, dois terços dos quais são protestantes e os restantes católicos.

A Papua Nova Guiné, com nove milhões de habitantes, é maioritariamente protestante e em Singapura a maioria dos seus 5,6 milhões de habitantes são budistas, e os cristão representam 8%.

Em Timor-Leste, 96,9% dos seus 1,3 milhões de habitantes declaram-se católicos.