Donald Trump retirado de comício depois de tiroteio no local

O candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado este sábado de um comício de campanha na Pensilvânia, com sangue visível na orelha direita, depois de se terem ouvido tiros, constataram jornalistas da AFP no local.

De acordo com a agência noticiosa, Trump tinha começado a discursar quando se começaram a ouvir estrondos.

Segundo relatou a AP, também no local, o candidato à Casa Branca baixou-se rapidamente enquanto os seus guarda-costas o acompanharam do palco até ao carro.

O antigo presidente norte-americano ergueu o punho em desafio, debaixo de aplausos dos seus apoiantes.

A campanha de Donald Trump disse, através de um comunicado, que o candidato republicano às eleições presidenciais norte-americanas “está bem”, depois de ter sido retirado de um comício na Pensilvânia após se terem ouvido tiros no local.

O ex-presidente norte-americano “está bem e está a ser examinado num centro médico local”, indicou o porta-voz, Steven Cheung, citado no comunicado.

FBI identifica suspeito do ataque contra Donald Trump

O FBI identificou o autor do disparo contra o ex-Presidente Donald Trump como um homem branco, 20 anos, natural da Pensilvânia, chamado Thomas Mathiew Crooks.

"O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, como sendo o indivíduo envolvido na tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no dia 13 de Julho, em Butler, Pensilvânia", refere o FBI, em comunicado, citado pelos canais norte-americanos NBC e CBS.

O atirador, que foi abatido por agentes dos serviços secretos, encontrava-se num telhado fora do perímetro do comício, informaram as autoridades.