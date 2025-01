Edição 1207

Destaque de manchete, nesta edição do Expresso das Ilhas, para a entrevista em que Jorge Spencer Lima anuncia a sua candidatura à presidência do PAICV.

As recordações mais recentes são do Jorge Spencer Lima empresário, presidente da Câmara de Comércio Indústria e Serviços de Sotavento, ou presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde. Mas o seu percurso político é muito anterior, começou em 1974, e desde aí foi responsável pelo partido no Sal e na Boa Vista, foi Secretário de Estado do Comércio e Turismo, secretário-geral do PAICV, membro do Conselho Nacional e membro da Comissão Política do PAICV. E agora regressa com o objectivo de tomar as rédeas do partido.

Destaque, igualmente para o reconhecimento feito a Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro, na sessão solene que decorreu na Assembleia Nacional.

O Presidente da República, José Maria Neves, enalteceu esta segunda-feira, o primeiro chefe do governo da II República como “champion da liberdade e da democracia, pelo seu pensamento, pela sua visão, pelo seu desempenho e pela sua realização”.

Também em destaque está a reportagem sobre a venda ilegal de medicamentos na Praia.

Na capital, a venda ilegal de medicamentos tornou-se uma prática comum, abastecida principalmente por barris enviados dos EUA e outros países. Com preços mais acessíveis e a possibilidade de comprar unidades avulsas, essa alternativa atrai quem busca economizar. A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) revela que entre os medicamentos mais vendidos ilegalmente estão analgésicos, anti-inflamatórios, antibacterianos e remédios para a disfunção eréctil.

Outro tema em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas é o do Acórdão do Tribunal Constitucional sobre o orçamento da CNE.

O Tribunal Constitucional decidiu que a inclusão da dotação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) no orçamento privativo da Assembleia Nacional é inconstitucional, por violar o princípio de independência do órgão, previsto no Código Eleitoral e na Constituição da República. Contudo, a decisão não foi unânime entre os membros do tribunal. O Juiz Conselheiro Aristides Lima, no seu voto dissidente, argumenta porque essa norma, por si só, não é uma violação desse princípio.

Na Política o destaque vai para a reunião da Direcção Nacional do MpD.

Deste encontro saiu a decisão unânime de não se realizar uma Convenção Extraordinária e também a confirmação de Ulisses Correia e Silva como candidato às eleições legislativas que se realizam no próximo ano.

Na Cultura destaque para o artigo ‘Educar é reinventar o futuro’ de Brito-Semedo.

A ler, igualmente, o artigo de opinião ‘Independência não significa Liberdade!’ da autoria de Paulo Veiga.